Populær turistattraktion hyldes med handicappris

Og det er netop det arbejde, som er grunden til, at Glad Zoo fik overrakt handicapprisen.

- Glad Fonden er jo sat i verden for at sikre, at unge med handicap også har plads på arbejdsmarkedet. De er jo også en ressource, så det er jo håbløst ikke at bruge dem, for alle kan jo et eller andet, lyder det fra Dennis Hein Jensen.