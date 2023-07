Nu er manden bag, Kurt Skare, så utilfreds med, at han derudover blev begæret personligt konkurs af Nykredit, at han rejser et erstatningskrav.

Det skriver JydskeVestkysten.

Kurt Skare undveg efterfølgende den personlige konkurs og kræver nu altså fire millioner fra Nykredit i erstatning.

Hverken banken eller dens advokater vil kommentere på sagen overfor avisen.