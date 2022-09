Rigsrevision går ind i spildevandssag

En af kommunerne hvor problemerne står værst til er i Vejen, der kun har indberettet overløb fra et ud af 59 overløbsbygværker. Det er ellers lovpligtigt. Venstres Troels Lund Poulsen har derfor bedt Rigsrevisionen kigge på sagen.

Den skal blandt andet vurdere '...risikoen for, at de registrerede spildevandsudledere indberetter forkerte mængder spildevand'.

- Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det her er ét stort virvar, og at der hersker kaos i forhold til, om kommunerne har styr på deres tilladelser, siger Troels Lund Poulsen til TV SYD.