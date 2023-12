Verdens længste elkabel indviet

Det skriver Energinet i en pressemeddelelse.

Den 765 km lange forbindelse - Viking Link - er den første og største af sin slags.

Den er koblet til elsystemet i Revsing ved Vejen og kommer i land i Lincolnshire i England.

I eftermiddags klokken 16.00 blev der trykket på startknappen hos Energinet, der holder til i Erritsø ved Fredericia.

- Alt er testet og afprøvet igen og igen, men det er alligevel et stort øjeblik at se det hele klappe. Mange hundrede kolleger på begge sider af Nordsøen har arbejdet i år og måneder på netop det her øjeblik, siger Henrik Riis, direktør i Energinet Eltransmission.

På fire år er den etableret i samarbejde med den engelske samarbejdspartner National Grid og har kostet 13 milliarder kroner.