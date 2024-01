18-årig med muskelsvind drømmer om at blive tv-vært

Sig det rigtige

Fra bopælen i Jelling er han også engageret i Muskelsvindfonden. Optaget af at informere om sygdommen, for han er træt af at høre kommentarer, der viser, at folk ikke ved så meget om muskelsvind. Selv har han Duchennes Muskeldystrofi.

- Det blev opdaget af pædagogerne i min børnehave. Jeg var fire år. Pædagogerne lagde mærke til, at jeg blev hurtigt træt, når vi var ude at gå. Undersøgelser på sygehuset i Kolding afslørede så, at jeg havde muskelsvind, fortæller Andreas Strøm Jørgensen.