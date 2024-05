I Den Danske Værdiundersøgelse har man gennem mange år spurgt befolkningen om tilliden til andre. Det er sket ved at bede dem vælge mellem følgende to udsagn: ”De fleste mennesker er til at stole på” og ”Man kan ikke være for forsigtig, når man har med mennesker at gøre”. Herunder ses andelen, der svarede, at mennesker var til at stole på.

1981: 53 procent.

1990: 58 procent.

1999: 67 procent.

2008: 76 procent.

2017: 77 procent.

Kilde: Værdiundersøgelsen 1981-2017