49-årig kvinde forstod ikke, hvorfor hun blev depressiv – fænomen sker hos alle kvinder

Blødningsforstyrrelser: Det er typisk for overgangsalderen, at menstruationsblødningerne bliver uforudsigelige og varierende. Hos nogle begynder det allerede i 40-årsalderen. Nogle kvinder kan få kraftige menstruationsblødninger, mens de hos andre bliver sjældne og uregelmæssige.

Hedeture og svedtendens: Når der bliver mindre af hormonet østrogen i kroppen i forbindelse med overgangsalderen, bliver man mere følsom overfor temperatursvingninger. Nogle har måske kun en hedetur eller to, andre har 100 per døgn og bliver ved med at have det, også efter at de er fyldt 70.

Slimhindeforandringer: Når østrogenet forsvinder efter menopausen, bliver slimhinderne i underlivet tyndere og mere sårbare. I urinblære og urinrør kan forandringerne betyde, at man lettere får blærebetændelse. Tynde, tørre og følsomme slimhinder i skeden kan give problemer i forbindelse med sex.

Knogletab: Før overgangsalderen har kvinder lavere risiko for at få hjertekarsygdomme - f.eks. blodpropper og forhøjet blodtryk - end mænd. Man mener, at det skyldes, at østrogen har en beskyttende virkning på blodkarrene og modvirker åreforkalkning. Efter overgangsalderen stiger kvinders risiko for hjertekarsygdom, og i 65-årsalderen er den lige så høj som mændenes.

Psykiske symptomer: Nogle kvinder oplever depression i forbindelse med overgangsalderen, særligt hvis de tidligere har været deprimerede eller har haft humørsvingninger i forbindelse med graviditet og menstruation. Hvis man på grund af hedeture sover rigtigt dårligt om natten, har man heller ikke det store overskud om dagen. Overgangsalderen er et skarpt hjørne i livet, og hvis man opfatter forandringen som noget negativt, er man mere udsat for at få psykologiske symptomer.

Kilde: Sundhed.dk