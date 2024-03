Vennerne blev modtaget til klapsalver og taler efter først at have cyklet mere end 21.000 kilometer gennem Asien.

Og i stedet for at flyve hjem til Danmark, valgte de at flyve til Rom for så at sætte sig på jernhesten igen og træde de sidste 3.000 kilometer hjem fra den italienske hovedstad.

I artiklen herunder kan du læse mere om de fem venners tur gennem al slags vejr og på tværs af landegrænser.