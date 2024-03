Da hendes søn tog sit første skridt, fik hun ondt i maven

Hvad er det, der gør dig kvalificeret til at tale med de unge mennesker?

- Nogle problemer og udfordringer behøver ikke være lidelser, som skal behandles, men snarere nogle udfordringer som er en del af at være menneske og eksistere som ung. Fordi jeg ikke er en behandler, tror jeg, at jeg kan få en anden samtale med de unge. Hvor psykologen og terapeuten vil flytte dem et sted hen, hvilket der på ingen måde er noget galt med, er min hensigt blot at lytte, svarer Anders Michael Grønfeldt.

Psykologens råd

Samtalen mellem unge og voksne kan i mange tilfælde være mindst lige så gavnlig som en samtale med en psykolog, mener ungdomspsykolog og stifter af psykologhuset UngTerapi, Maja Vain Gilbert.

Hun oplever nogle gange, at forældre kan have en opfattelse af, at det kun er en psykolog, som deres børn kan tale med, hvis de har det svært, men langt hen ad vejen kan en forælder, en onkel eller en idrætslærer også hjælpe, understreger hun.

- Mange af de unge, som jeg taler med, har brug for at have et voksent menneske, som lytter, og som ikke har store aktier i den unges udvikling, ligesom særligt den unges forældre har. Nogle af de unge beskriver endda, at deres forældre kan have svært ved at rumme, når den unge har det svært, og at den unge derfor synes, det er nemmere at tale med en voksen udefra, forklarer Maja Vain Gilbert.