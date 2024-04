Døgninstitution stod for hver tredje magtanvendelse

Det skriver DR, der har fået aktindsigt i stedets seneste kvalitetsmodel og tilsynsrapport.

Eksorbitant betyder overdreven eller ekstraordinært meget.

I 2023 var der, ifølge forstander Michael Højer, 414 magtanvendelser på centeret - og i hele Region Syddanmark fik Socialtilsyn Syd indberettet 1.254 magtanvendelser. Det svarer til, at Børne og Unge Center Vejle Fjord stod for hver tredje indberetning i 2023.

Michael Højer forklarer til DR, at det i dag er en anden type børn, stedet får anbragt:

- De børn, der var anbragt her for ti år siden, anbringes ikke længere. De bliver alle i dag anbragt i plejefamilier. Og det betyder, at de børn, der kommer hos os, hovedsageligt er børn, der har massive vanskeligheder, og som kommer fra sammenbrud i andre anbringelser.

Forstanderen er dog ikke uenig i rapportens konklusion om, at tallet skal blive markant lavere.

I 2023 boede der i gennemsnit 43 børn mellem fire og 17 år på Børne og Unge Center Vejle Fjord. I første omgang er døgninstitutionen under skærpet tilsyn i tre måneder.