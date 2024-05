Ét argument blev afgørende for “dyrenes konge” - efter 33 år opfordrer han andre til at vælge det samme

Mener du, at det dermed er forsvarligt at holde dyr i fangenskab?

- Min holdning er, at dyrene hører til ude i naturen, men jeg er ikke et sekund i tvivl om, at hvis vi arbejder intenst og fagligt professionelt, kan vi sagtens skabe gode forhold for nogle dyr i fangenskab, og dem, vi ikke kan skabe de rette forhold for, skal vi ikke have i fangenskab, svarer Richard Østerballe og pointerer, at det blandt andet er årsagen til, at der de seneste år er blevet færre og færre dyr i Givskud.

Direktør for dyrenes skyld

Da Richard Østerballe overtog jobbet som direktør i 2002, var det ikke for at sidde på et kontor eller deltage i receptioner.

Egentlig tiltalte jobbet ham ikke, for han hadede slips og bonede gulve, men endnu engang blev det hensynet til dyrene, der vandt.