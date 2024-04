Han forlod sine børn for at give dem et bedre liv

Tilbage stod Florin Tudor med to børn på to og fire år. Uden job. Uden mulighed for at kunne forsørge familien. Han kunne ikke få job på grund af en dårlig ryg. Efter nogle år gik den ikke længere. Han tog en svær beslutning og efterlod børnene hos sine forældre.

- Jeg vil gerne have, at mine børn får et bedre liv, end jeg har haft, siger Florin Tudor på en sproglig blanding af dansk og engelsk.

Kursen blev sat mod Danmark. En ven havde fortalt ham, at i det lille land mod nord var der arbejde at finde. Det lykkedes at få arbejde som budbringer, men det gik heller ikke med hans dårlige ryg. Han endte som hjemløs, først i København, siden i Vejle.