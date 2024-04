Højesteret: Tidligere IS-husmor udvises ikke af Danmark

En 40-årig kvinde udvises ikke af Danmark, efter at hun i en længere periode agerede husmor for Islamisk Stat. Det afgør Højesteret tirsdag.

Men kvinden bliver idømt fængsel i fire år og får frakendt sit danske statsborgerskab. Højesteret er derfor nået frem til samme afgørelse som landsretten.

Kvinden blev tidligere ved Retten i Kolding og Vestre Landsret dømt for at være hjemmegående husmor for Islamisk Stat (IS) i Syrien i perioden fra 2015 til 2019, hvor hun boede med sin daværende mand og deres seks børn.

Ved at agere husmor mente både byretten og landsretten, at kvinden var med til at fremme IS.

Rigsadvokaten ankede landsrettens afgørelse til Højesteret, fordi kvinden ikke blev udvist af Danmark, men i stedet fik en advarsel.

Højesteret har derfor skullet tage stilling til strafudmålingen.

I Syrien fik kvinden et barn mere med sin mand, hvorefter han i 2017 afgik ved døden under kamp.

Derefter blev hun gift med en ambulanceredder for IS, som hun også fik et barn med.

Kvinden blev i slutningen af oktober 2021 hjemtaget til Danmark med sine børn. Det skete fra et kurdisk kontrolleret område.

Kvinden har i dag otte børn i Danmark med dansk statsborgerskab i alderen 4 til 18 år.