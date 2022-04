Grundfølelsen af at penge har en bagside, har Gunhild taget med sig ind i voksenlivet, og det er noget af det, der gør, at hun har forsøgt at undgå for meget omtale af familiens formue.

- Vi har altid haft gode venner, som man følte sig trygge og på lige fod med – og det er jo det, der har betydet noget. Og det er jeg også glad for, at mine børn har.

- Det er jo noget med livsværdier. For mig er det menneskelige og naturen og de gratis glæder noget, der betyder meget. Jeg elsker naturen og haven og bare at kunne gå ud. Men jeg er også introvert. Jeg har ikke det der kæmpebehov for at komme ud i verden, og sådan havde min mor det også. Jeg vil da gerne ud at rejse – men alligevel. Jeg kan godt lide det derhjemme!

Er pengene lidt spildt på dig?

- Ja! Det kan du godt sige. Jeg kunne godt være foruden. Eller det vil sige – sådan til en vis grænse. Jeg har jo mange goder, som jeg er glad for – men ellers kan man godt sige, at det er de da.