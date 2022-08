Inger Støjberg kaprer endnu en lokal DF'er til sit nye parti

Kenneth Fredslund, der ind til for kort tid siden repræsenterede Dansk Folkeparti i Vejle Byråd og også var folketingskandidat for partiet ved sidste valg, melder sig nu under Inger Støjbergs faner hos Danmarksdemokraterne.

Det skriver Vejle Amts Folkeblad.



Lige nu holder Kenneth Fredslund seks ugers orlov fra byrådsarbejdet, men siger til avisen, at når han vender tilbage til Vejle Byråd, så er det som medlem af Danmarksdemokraterne.

Ifølge Vejle Amts Folkeblad stiller Kenneth Fredslund også op for partiet ved det kommende folketingsvalg.