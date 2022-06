Kattalemurerne fanget på landmands loft

Det lykkedes de to små eventyrer at være på flugt i små to uger. De var aldrig langt væk fra Givskud Zoo, og de blev fanget på en gård mindre end 1000 meter væk, fortæller en glad direktør for zoo Richard Østerballe.

- Det var en landmand i nærheden, der spottede dem på taget af sin lade, og vi rykkede derfor hurtigt ud. Det lykkedes at bedøve den ene med en bedøvelsespil, og de søgte derefter tilflugt inde på halmloftet. Her var det en let sag at bedøve den anden, da de sad tæt sammen, forklarer Richard Østerballe.