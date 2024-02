Kommuners hjemmesider udsat for angreb

Siden har nemlig været udsat for et såkaldt DDos angreb (Distributed Denial of Service, red.). Det skriver Vejle Kommune i et opslag på Facebook.

Borgere skal dog ikke være bekymrede, da angrebet ifølge kommunen ikke giver adgang til Vejle Kommunes IT-systemer. Det er til gengæld 'en kendt metode, der har til formål at få digitale services og hjemmesider til at bryde ned', fremgår det af opslaget.

- Vi har formået at holde vores sites kørende på trods af angrebet. Det er heldigvis ikke et angreb, hvor de rammer os på data, men de forsøger at lægge vores platforme ned, siger Julie Halkier Nilsson, der er chef for politik, analyse og kommunikation i Vejle Kommune til TV2.



Kommunen er blot en af flere af landets kommuner, som har været udsat for hackerangreb, som den prorussiske hackergruppe NoName har stået bag. Også Esbjerg og Horsens kommuner er blandt de angrebne.