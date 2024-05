Kongeparret besøger Vejle på sensommertogt

Kong Frederik og dronning Mary vil i år gennemføre et sensommertogt med besøg på Bornholm, Ærø og i Assens. Togtet afsluttes i Vejle.

Det skriver kongehuset i en pressemeddelelse.



Kongeparret ankommer med Kongeskibet Dannebrog til Vejle torsdag den 22. august 2024.

Sensommertogtet vil blive gennemført fra 19. august til 22. august.

Kongeparret indleder årets sejlsæson, når det går om bord på kongeskibet "Dannebrog" 2. maj. I løbet af sommeren går turen til både Grønland og Færøerne.

Besøgene i Grønland og på Færøerne er planlagt i løbet af juni og juli.

Det bliver kong Frederik og dronning Marys første sejlsæson som kongepar.

Det er en stolt borgmester i Vejle, der tager imod Kongeparret.

- Vi er meget beærede over at få besøg af Kongeparret. Det er en meget stor glæde for os alle, og vi vil med stolthed vise Vejle Kommune frem. Jeg er sikker på, at alle borgere i Vejle Kommune vil byde vores Deres Majestæter varmt velkommen og skabe en uforglemmelig dag, udtaler borgmester i Vejle Jens Ejner Christensen (V).



Sommertogtet var i 2015 også i Vejle med besøg af H.M. Dronning Margrethe og Prins Henrik.