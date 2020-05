Lange bilkøer foran Givskud ZOO

Givskud ZOO forventer tusindvis af gæster i pinsen.

Der var fredag formiddag lange bilkøer foran portene til Givskud ZOO. De var fulde af familier, der forventningsfuldt ventede på, at portene til dyreparken åbnede klokken 10.

Indenfor stod parkens ansatte klar med dannebrog i hænderne og tog imod de længe ventede gæster. Givskuds åbning er to måneder forsinket på grund af coronakrisen, og det var en velfornøjet direktør, der åbnede portene.

- Det er helt fantastisk og nærmest surrealistisk at se alle bilerne køre ind. Vi er klar alle mand, sagde Richard Østerballe til TV SYD.

Normalt har dyreparken 700 gæster fredag før pinse, men i år var der budgetteret med 500.

- Det er lidt spændende, at vi er startet en freag, fordi vi satser på, at der ikke kommer alt for mange mennesker, så vi kan få prøvet systemerne af, sagde han.

Dyreparken åbner med visse retsriktioner. Publikum opfordres til at holde afstand og ikke forsamle sig flere end ti personer ad gangen.

Samtidig kører safaribusserne ikke, og der vil ikke forekomme fodringer af dyrene.