Mindre spildevand ender i Vejle Fjord

- Inden vi installerede den nye teknologi, kunne vi rense 2.500 kubikmeter spildevand i timen, og nu har vi fordoblet vores kapacitet til 5.000 kubikmeter i timen. Effekten er klar: Vi har reduceret mængden af overløb fra Vejle Renseanlæg til Vejle Fjord meget markant, udtaler Claus Christensen, chef for produktion i Vejle Spildevand.



Overløb opstår, når det regner kraftigt, og der kommer så meget vand i kloakkerne, at renseanlægget ikke kan følge med. Når det sker udledes en del af vandet direkte til fjorden.

Vejle Spildevand har for nylig offentliggjort en overløbsrapport for 2023. Den viser, at mængden af overløb fra overløbet ved Vejle Renseanlæg er reduceret fra 213.000 kubikmeter i 2022 til 47.000 kubikmeter i 2023 på trods af, at der faldt rekordstore mængder regn i 2023.