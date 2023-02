Ny familie flytter ind på greveparrets gods

Det er grevinde Sussie, der bekræfter overfor Billed-Bladet, at Egeland er blevet solgt, og det forventes at være klar til de nye beboere den 1. april.

- Vi er glade og tilfredse med at have solgt vores gods til en rigtig sød familie, fortæller grevinde Sussie til bladet.

Greveparret flyttede i december 2022 ind i deres nye bolig, som er placeret tæt ved Egeland.

Her har parret selv været med til at tegne et 400 kvadratmeter nyt hus på en 8000 kvadratmeter stor grund.



Dermed bliver prins Ingolf og grevinde Sussie naboer til de nye ejere.