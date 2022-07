Prisen på varme stiger, men hvor meget afhænger af dit postnummer

Prisstigningen sker på baggrund af en udmelding fra varmeleverandør TVIS om stigende råvarepriser hos dem. TREFOR har undersøgt dokumentationen fra TVIS for at sikre, at der ikke er nogen anden udvej, fortæller infrastrukturdirektør i TREFOR Charles Nielsen.



- Vi er til for at levere så billig og effektiv fjernvarme som muligt, så vi har sikret os, at vi hæver priserne på et veldokumenteret grundlag. Men set i lyset af de øvrige prisstigninger i forsyningsområdet, så er det forståeligt, at det også gælder de råvarer, som TVIS anvender. Det har så den konsekvens, at vi må hæve prisen, siger han.

10 procent dyrere

Allerede i april i år varslede Din Forsyning en prisstigning på ti procent til deres kunder i Varde og Esbjerg Kommuner gældende fra 1. september.