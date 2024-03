Rema 1000 åbner butik nummer 400 i Vejle

Den ligger på Jyllandsgade i Vejle og åbner 2. maj i år. Butikken er en af de mange, som Rema 1000 har købt af Aldi, efter at den tyske discountkæde besluttede sig for at trække sig fra det danske marked.



Aldi-handlen er også årsag til, at Rema 1000 i år knopskyder med hele 70 nye prikker på danmarkskortet og dermed når op på 430 butikker i Danmark med årets udgang.

Det svarer til fem års butiksåbninger i det hidtidige tempo og har været en stor mundfuld for organisationen, forklarer Henrik Burkal, der er administrerende direktør i Rema 1000 Danmark.

- Vi kommer til at åbne 70 nye butikker, som er selvstændige virksomheder, og etablere 2000 arbejdspladser, og det er en stor opgave bare at finde de 70 købmænd og de mange butiksansatte, der både skal rekrutteres og læres op.

- Heldigvis har vi en stærk pipeline af købmandskandidater blandt andet i kraft af souschefer og talenter i vores eksisterende butikker, og så har vi jo haft cirka halvandet års tid at forberede os i, siger han.

Han har dog allerede blikket rettet mod næste år og den fortsatte udvidelse af butiksnetværket - uden dog at ville sætte tal på, hvornår butik nummer 500 eventuelt skal fejres.

- Vi har fortsat en god pipeline af projekter, som vi arbejder med på den anden side af 2024. Der er plads til flere Rema 1000-butikker end 400.

- Hver enkelt butik skal give mening for kunderne, for en købmand og for Rema 1000 samlet set. Så vi bygger sten på sten, og så ser vi, hvor det bærer os hen, siger han.

Henrik Burkal understreger til gengæld vigtigheden af at vokse hele tiden.

- Dagligvarehandlen er stærkt konkurrencepræget, og derfor betyder volumen meget. Der er selvfølgelig nogle skalafordele ved at være flere butikker, og så gør det os jo også mere attraktive for leverandørerne, jo større vi er, siger han.

Rema 1000 Danmark er ejet af Reitan Gruppen fra Norge. De første to butikker i Danmark åbnede i 1994.

Rema 1000 drives efter franchiseprincippet, så der står en lokal og selvstændig købmand i spidsen for hver butik.