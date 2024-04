Tidligere på eftermiddagen klokken 16.07 opstod der nemlig brand i opgangens stueetage. Det skriver Vejle Amts Folkeblad.

Branden startede i et komfur, og køkkennet i stuelejligheden er nu helt udbrændt.

Vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, Søren Liisberg, oplyser til avisen, at to personer er kørt på skadestuen for mulig røgforgiftning.