Cypriotiske Kyriakos Athanasiou kommer nemlig til at lede opgøret, og det er på mange måder usædvanligt, at en udlændige dømmer en kamp i en national turnering som Superligaen.

Årsagen skal findes i, at det danske og det cypriotiske fodboldforbund har en dommerudvekslingsaftale for at højne niveauet blandt begge nationers fodbolddommere.