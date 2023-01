Vejle-firma fastholder Store bededag - og giver en ekstra fridag oveni

Mens de mange diskussioner om fremtiden for Store bededag fortsat raser. kommer en administrerende direktør fra Vejle nu med sin egen tilgang til sagen.



Og han forsikrer, at det skam er alvorlig ment.

Hvis Store bededag den bliver afskaffet, vil han i stedet give sine medarbejdere fri to dage i forbindelse med helligdagen, der hvert år falder på fjerde fredag efter påske.

- Jeg synes, det er vigtigt, at vi holder fast i, at vi har nogle dage, der kan bruges til eftertanke og refleksion og for at understrege det, giver vi nu alle vores medarbejdere en ekstra dag oveni, siger Karl Andreassen.

Vigtig med balance mellem arbejde og fritid

Virksomheden har 35 ansatte i Vejle, men planerne for de to sammenhængende fridage gælder også i udlandet. Her er Green Energy repræsenteret i 41 lande, fortæller Karl Andreassen.



- Vores medarbejdere arbejder hårdt og skal kunne mærke, at vi er der for dem. For os er det altoverskyggende at vores medarbejdere har det godt. Derfor er vi meget bevidste om at få skabt balance mellem arbejde og fritid, forklarer han.

Virksomheden er verdens største leverandør af solcelleanlæg til køretøjer og den nye fridag torsdagen før Store bededag, skal fremover hedde Store energidag, siger Karl Andersen.