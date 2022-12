- Regeringen har besluttet, at forbindelsen over Vejle Fjord ikke gennemføres – de cirka 6 milliarder kroner herfra reserveres til en fond, der for eksempel kan gå til at løfte børn eller klima.

Sådan skriver den nye SVM-regering i deres regeringsgrundlag.

Togforbindelsen har tidligere været meget omdiskuteret. Beboerne i Vejle ønsker nemlig ikke forbindelsen, og eksperter sår tvivl om fordelene ved den. Flere partier bag aftalen har også overvejet at droppe planen.