Vejle oversvømmet igen: - Jeg kan ikke blive ved med at holde til det

I oktober sidste år gik det helt galt. Sko, sandaler og andet fodtøj flød rundt i Bettina Ebbesen Hansens kælderbutik i Vejle, hvor vandmasserne var strømmet ind. Siden da tjekker hun vejrudsigten jævnligt og lover den bare en lille smule for meget vand, så tager hun sine forholdsregler. Skoene flyttes til et højere niveau i håb om at redde dem og omsætning.

- Jeg elsker den her butik. Det er mit levebrød, men jeg kan ikke holde til det her. Det er vildt hårdt, hver gang det regner, siger hun til TV SYD.

Weekenden bød på endnu en heftig omgang regn, og det har betydet oversvømmelser flere steder i Vejle.

Heldigvis slap skokælderen for store oversvømmelser denne gang, men butikken har alligevel valgt at holde lukket mandag for at sætte sko på plads og sørge for, at det sidste af gulvtæppet i butikken bliver tørt.

55 år i samme lokaler

City Sko, som butikken hedder, har ligget i kælderen på Vedelsgade i mere en 55 år. Men nu overvejer Bettina Ebbesen Hansen om butikken skal flytte.

- Jeg tror måske, at jeg skal til at se mig om efter et nyt lokale, hvis det bliver ved. Jeg har ellers sagt, at jeg ikke vil herfra, men det er jo et helt vildt hårdt det her, siger hun.

Lige nu er alle vindueskarme fulde af skotøjsæsker og den hel nye disk er også proppet i forsøget på at redde dem. Kun lige kasseapparatet titter frem fra bunken af sko.

- Det går jo ud over rigtig mange mennesker i det her område, så der må gøres et eller andet. Hvad ved jeg ikke, men det kan ikke nytte noget, at alle flytter herfra. Det løser ingenting, fastslår hun.

Gruer for den næste vejrudsigt

Nu skal kasserne på plads, så butikken kan åbne igen i morgen. Hun håber, at hun kan blive boende i kælderen med skobutikken – men allerede nu gruer hun for den kommende vejrudsigt.

- De lover jo regn igen på torsdag, så ja.. Det er lidt op ad bakke, siger hun.