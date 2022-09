Vejle sætter strøm til busserne

I Vejle bliver der tale om alle bybusserne samt de regionale 200-ruter, der i fremtiden bliver drevet af el-busser.

- Udviklingen på elbus-området er gået enormt stærkt i de senere år. Fra at man ikke kunne få en elbus til at køre i Vejles bakkede landskab, er det i dag muligt at køre en hel dag på el og nøjes med opladning om natten, siger Lars Berg, administrerende direktør for Sydtrafik i pressemeddelelsen.

Tidligere har også Esbjerg og Kolding kommuner omstillet busdriften så der nu bliver kørt på el.