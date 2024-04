Vejle spiller uafgjort i intens bundgyser

Sævar Magnusson bragte Lyngby på sejrskurs, men German Onugkha sikrede pointdelingen i starten af anden halvleg.



Med resultatet har Lyngby og Vejle nu henholdsvis 26 og 24 point lige over og under nedrykningsstregen.

Kampens enorme betydning satte sit præg på de første 37 minutter, som var både uden rytme og specielt mange muligheder, men til gengæld spækket med intensitet og dueller.

Lyngby havde mest initiativ, og derfor var det heller ikke helt hen i vejret, da holdet brød dødvandet og bragte sig på 1-0.

Vejle-spidsen German Onughka var tæt på et hurtigt modsvar, men Lyngby-keeper Jannich Storch klarede forsøget, og i den anden ende appellerede værterne kort før pausefløjt også kraftigt, men forgæves, for et gult kort nummer to til stopperen Denis Kolinger.

Underholdningen fortsatte i anden halvleg, og efter 49 minutter kom kvitteringen, da Lyngbys forsvar passivt valgte at lade Vejle-topscorer Onughka stå helt blank og heade Musa Juwaras indlæg i nettet.

Begge hold havde herefter overtaget i perioder, og chancerne faldt med jævne mellemrum, men både Storch og engelske Nathan Trott i Vejle-buret hev store redninger ud af ærmet.