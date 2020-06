Samfundet genåbner, men lungesyge Laura skal stadig passe på: - Det handler om at overleve

Samfundet åbner, men Laura skal stadig passe på

- De andre begynder at have normale liv igen, men jeg skal stadig tænke mig rigtig godt om, passe på mig selv og holde afstand.

Og det er ikke let for en pige som Laura, der har masser af energi og appetit på livet, og som er vant til at leve et aktivt liv.

Det er særligt det sociale liv, som hun savner.

- Jeg er selvfølgelig glad på samfundets vegne over, at vi er kommet dertil, hvor der næsten ikke er noget corona blandt os. Men det er knapt så sjovt for mig. Mine veninder er jo ude at hygge sig. Så det er nok mere det med, at de kan være tætte, uden at det gør det store. Det er det, jeg savner.

Derfor glæder hun sig også til, at hun selv kan vende tilbage til hverdagen - når coronaen tillader det.

- Jeg savner helt vildt at arbejde og have en hverdag. Jeg er meget et hverdagsmenneske, og jeg kan godt lide at have en fast hverdag. Det mangler jeg rigtig meget lige nu.

Går ture og laver mad

Hun bruger meget af tiden på at læse, gå ture og lave huslige opgaver.

Når Laura Svangård går ture, hvor der er risiko for at møde mennesker, har hun maske på. Det gør hun for en sikkerheds skyld, hvis den kan beskytte hende.

Hun vil ikke virke hysterisk ved at have masken på, men hun føler, at folk synes, det er underligt.

- Jeg oplever, at folk kigger rigtig meget og vender sig meget om.

Udover at beskytte hende og andre, så hjælper masken også med at sende et signal til andre om, at hun er i risikogruppen, så folk ikke kommer for tæt på.

Og hvis det betyder, at folk kigger en ekstra gang, så tager Laura også dét med, for hun tager ingen chancer.