2.500 kager "plus nogle scones", for at være helt præcis.

Et velbesøgt arrangement, som faldt i god jord, både hos de fremmødte til arrangement, og de to personer der står i front i bageriet, Iver Hansen og Lene Nyeman Hansen.

- Det er helt overvældende. Vi havde håbet på, at der kom mange mennesker, og det gjorde der jo, og det bliver man jo helt rørt over. Jeg tror at kagerne får ben at gå på, siger Iver Hansen.