Christine fra Aabenraa er ukendt i Danmark, men berømt i Indien

Fremtiden

I dag er Christine Meier 30 år. Den indiske danse-kæreste er fortid, og coronapandemien har gjort det umuligt at rejse til Indien for at afholde dansekurser.

Onlineundervisning er svær at gennemføre med steder, hvor forbindelsen ikke er stabil.

- Jeg ved ikke, hvor længe jeg bliver ved. Jeg kan godt mærke mine knæ, og det er sværere at følge med danserne på 17 år, når de laver spring og høje benløft.

Brugerne på internettet er hurtige til at skifte mening om, hvad der er interessant at følge. Christine prøver at holde trit ved at forny sig og se, hvad der rører sig på nye platforme som TikTok og Reels (sociale medier, red.)

- Alt har været spontant indtil nu, så det er ikke til at vide, hvor længe det indiske eventyr fortsætter, konkluderer hun.