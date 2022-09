Der skal igen sejles kul til Ensted – skal støtte el og varme i Europa

- Aabenraa Havn ligger med anlægget på Ensted inde med en europæisk unik ressource til håndtering af kul, og der er en meget stor efterspørgsel for, at dette anlæg igen tages i drift for at afhjælpe den europæiske energikrise, siger Henrik Thykjær, havnedirektør for Aabenraa Havn.

Sideløbende med omlastningen af kulleverancer fortsætter Aabenraa Industrihavn udviklingen af grønne projekter, som på sigt både skal komme miljø og arbejdspladser på Ensted til gavn. Men i den unikke situation, som krig i Europa er, så kommer forsyningssikkerheden i forreste række.

Størst leveringstryk i vinteren

Leverancerne til Ensted med kul vil begynde allerede fra ultimo september, hvor det første kul er planlagt til mellemlagring på havneområdet. Herfra vil mindre skibe og pramme, hente kul og fragte det videre til deres slutdestinationer ved el- og varmeværkerne rundt i Europa.

- Behandlingen af de store bulkleverancer, som vi står overfor, er ikke bare en spændende opgave, men en utroligt vigtig opgave og en indirekte støtte til Ukraine, efterhånden som vi gør os mere fri af russisk eksporteret brændsel. Derfor har denne opgave også vores største prioritet som vi sætter alt nødvendigt mandskab til at dække, siger Lars Jespersen.