Helt tilbage i 2001 købte Thava en MR-scanner og stillede den op på Aabenraa Sygehus. Frem til 2010 blev titusindvis af først Sønderjyllands Amts og siden regionens patienter henvist til denne scanner.

Men det stoppede brat, fordi regionen ønskede at begrænse antallet af scanninger i privat regi. Niels Thagaard har rettens ord for, at regionen dermed misligholdt kontrakten.

Men han fik ikke udbetalt erstatning, fordi Vestre Landsret ikke mente, at han havde ret til et højere beløb end det modkrav, Region Syddanmark havde mod Thava.

Nu kigger Retten i Kolding på, om sagen kan tages på ny, fordi regionen ifølge sagsøgeren kom med usande oplysninger i retten.

Regionen vil ikke svare direkte på beskyldningen, men henviser til, at ingen af domstolene har påpeget, at der er talt usandt.