Efter ni måneder kan evakuerede beboere komme hjem

7. juni 2023 fik boligejerne besked om at forlade lejlighederne. Det sker, fordi kommunen får besked om, at ophold i bygningerne kan være til fare for personer, da der er konstateret fejl ved bygningens konstruktion.

13. juni 2023 trækker Aabenraa Kommune ibrugtagningstilladelsen tilbage. Samtidig skriver de, at der skal foreligge dokumentation for, at bygningen er sikker, før beboerne igen må flytte ind.

27. september 2023: Beboerne har fået udarbejdet en beredskabsplan, der skal give dem mulighed for under særlige vilkår at flytte ind. Men det er ikke tilstrækkeligt, fordi der fortsat mangler dokumentation for bygningens sikkerhed.