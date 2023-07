Seks familier er smidt ud af deres egne lejligheder

- Jeg mangler mit hjem, hvor der var plads til besøg af børn og familie. Nu bor vi hos nogle venner, og her efter en måned er vi dog stadig venner. Jeg er desværre bange for, at vi skal bo på den måde, eller en anden, en måned endnu eller længere, fortæller Margit Søndergaard.

Og hvorfor er det så, at de gode mennesker ikke må bo i de lejligheder, de har betalt menneske-penge for at få. Ja, nu bliver det virkeligt langhåret. Når et byggeri står færdigt, så skal der afleveres en rapport, der skal sikre, at huset bliver stående, også når det blæser. Det er Dancert, der skal godkende det.