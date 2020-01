Højskolen Østersøen lukker efter økonomiske problemer

Efter 26 år er det snart slut for Højskolen Østersøen i Aabenraa. Skolens bestyrelse har indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor man officielt vil træffe beslutningen om at gå i betalingsstandsning, det skriver JydskeVestkysten.

Skolen har 13 medarbejdere, som nu kommer til at stå uden job. Formand for skolen Karten Nissen oplyser, at man vil gøre hvad man kan, for at hjælpe medarbejderne videre. 12 elever er tilmeldt skolens lange kurser i foråret, og de har alle fået pladser på andre højskoler.

