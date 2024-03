Hotelrestaurant ændrer åbningstiden i mangel på kok

Det skriver hotellet på Facebook.



Justeringen af åbningstiden fortsætter frem til, en ny kok starter.

- Vi gør dette, da vi har utroligt mange selskaber i weekenderne og mangler hænder i køkkenet. Vi har derfor valgt at omstrukturere vagtplanen med de folk vi har, så det ikke kommer til at gå ud over nogle selskaber hen over weekenderne, skriver Hotel Kløver Es på Facebook.



De seneste otte uger har hotellet, som ligger i Hellevad i Aabenraa Kommune, ikke fået besat stillingen som kok. Derfor opfordrer hotellet til at sende en ansøgning afsted, hvis man er interesseret i stillingen som kok.