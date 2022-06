Mor måtte opfinde ord til at beskrive, når lægerne åbner 11-årige Elias

Uden en operation lige efter fødslen ville han ikke overleve. Men faktisk var én operation ikke nok.

Han ville også skulle opereres som etårig og igen som treårig.

- Det var mit første barn, og da jeg fik at vide, at han var syg, mærkede jeg et behov for at passe på det her lille barn. Der sidder en eller anden gud deroppe, som mærkede, at jeg var i en periode, hvor jeg havde brug for at have noget at passe på.