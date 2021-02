Nye indrejseregler ved grænserne: Pendlere og søfolk slipper for isolation

Minister: Godt med ekstra sikkerhed

Transportminister Benny Engelbrecht (Socialdemokratiet) siger i pressemeddelelsen, at det er godt med nye krav som ekstra sikkerhed mod smittespredning.

- Vi må også konstatere, at der desværre har været eksempler på personer, der har valgt at rejse ud på ferierejser, uden tanke for at resten af samfundet kæmper for at holde smitten nede, siger Benny Engelbrecht.

Ved indrejse med fly skal man allerede ved ombordstigning i afrejselufthavnen vise en negativ test, der højst er 24 timer gammel. Samtidig skal man som udgangspunkt tage en hurtigtest, inden man forlader lufthavnen.

Bekendtgørelsen om de nye indrejse- og karantæneregler træder i kraft fra søndag den 7. februar og gælder foreløbigt til og med 28. februar.