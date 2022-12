Politiet havde travlt ved grænsen - der var både tyvekoster og narkokørsel

Tyveri og narkokørsel

Det var ret forskelligartet kriminalitet, der blev opdaget ved grænsen. I alt fem sager er der rapporteret om. Blandt andet en sag om hæleri. Her fandt politiet i en personbil en stor mængde nyt tøj med prismærker.

Undskyldningen fra bilens passager var, at hun var blevet tilbudt tøj på gaden - og at hun godt havde en idé om, at sælgeren ikke nødvendigvis var kommet retmæssigt til varerne, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Kvinden er nu sigtet for hæleri, og politiet opfordrer til, at man bruger sin kritiske sans, når man får et 'lidt for godt tilbud' på hånden.

Ud over det kriminelle slagtilbud var der også en sag om narkokørsel, en dopingsag og en tyverisag, hvor myndighederne fandt et litauisk køretøj med tyvekoster.

Desuden fandt Toldstyrelsen en person, der ville udføre, som politiet beskriver det, 23.800 euro samt 18.000 kroner i kontanter.