Efter 40 år på arbejdspladsen bliver Dorte kaldt mor - nu hyldes hun som "Bedst over 60"

- Man føler lidt, at hun er en ekstra mor, og det bliver hun også kaldt i firmaet, og det er noget, jeg også har lagt vægt på i min nomineringstekst, siger Ditte Vium, der er Controller i Contiga og med sine 26 år også firmaets yngste medarbejder.

- Der er en lille aldersforskel, men det betyder ingenting. Det er skønt at arbejde sammen med Dorte, og vi har en super god jargon sammen.

Bedst over 60

Det er hende, der for over en måned siden nominerede Dorte Snitgaard til Djøfs Bedst over 60-kåring, der skal være med til at hylde de erfarne på arbejdsmarkedet.

En kåring som Dorte Snitgaard sammen med 59 andre seniormedarbejdere fra hele landet nu kan kalde sig vinder af.

- Når Ditte sidder og læser op af de flotte ord fra indstillingen, så bliver jeg rørt og får ligefrem gåsehud, siger Dorte Snitgaard, der er stolt af at modtage hæder for sit arbejde, der blandt andet indebærer at holde styr på lønnen til firmaets 480 medarbejdere.