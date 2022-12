Venstre-borgmestre freder formands kurmageri - men der er stadig noget, der spøger

To spørgsmål blæser i vinden

Jakob Ellemann Jensen har tidligere udtalt, at han ikke havde tillid til Mette Frederiksen som statsminister.

Årsagen skal findes i et opkald, de to ifølge Jakob Ellemann Jensen havde aftenen før statsministerens udmelding om, at alle mink skulle aflives.

Her følte Venstre-formanden, at han "ikke fik hele sandheden".

Så spørgsmålet om, hvorvidt tilliden er genskabt, og om Venstre vil stå fast på en uvildig advokatundersøgelse, blæser lige nu i vinden.

- Jeg mener, at der er brug for et værdigt punktum...

Det er ikke nødvendigvis det samme, vel?

- ... og der mener jeg, at det her ville være en oplagt måde at gøre det på. Selvfølgelig er det her noget, vi taler om i forhandlingslokalet. Selvfølgelig er det noget, vi ikke ser helt ens på. Det er et af de emner, vi diskuterer. Det er, når vi når slutningen af forhandlingerne, at vi ser, hvad vi er blevet enige om, siger Jakob Ellemann-Jensen:

- Vi stiller os ikke op og siger, at noget er ultimativt.