Minkavlere om Minkkommissionens beretning: - Det er grim læsning

- Det er grim læsning. Det er trist at se, at det er en hel centraladministration, der kollapser. Også hos rigspolitiet. Det kan næsten ikke være værre. Det er dem, vi alle sammen skal stole på. Det er dem, der skal stå for at redde samfundet, når der sker svære ting. De har svigtet, mener han.



Rapportens konklusioner vækker også tilfredshed hos minkavler Christian Bramsen fra Sønder Stenderup ved Kolding.

- Jeg har stor tiltro til kommissionens arbejde. Jeg er glad for, de ikke lægger fingre imellem, i det, de har skrevet. Det er demokratiets fundament. Vi får ikke minkene tilbage, det er vi ude over, så sagen skal belyses ordentligt.

Beretningen blev torsdag formiddag præsenteret for Folketingets Granskningsudvalg, som nogle timer senere kommenterede rapporten på et pressemøde på Christiansborg.

Rapporten anbefaler sag mod ledende embedsmænd

Den 1.649 sider lang rapport anbefaler blandt andet, at der rejses sager mod ti ledende embedsmænd i forskellige ministerier samt hos politiet.

Kommissionen skriver også, at Statsministeriet "indtog en overordnet og styrende rolle i den forcerede proces", som førte til et pressemøde 4. november 2020, hvor regeringen med statsminister Mette Frederiksen (S) i spidsen udtalte, at alle landets mink skulle aflives.



'Statsministeriet har handlet meget kritisabelt'

- Samlet er det kommissionens vurdering, at Statsministeriet har handlet meget kritisabelt i forløbet, som førte til den grove vildledning af minkavlere og offentlighed og den klart ulovlige instruks til myndigheder i forbindelse med pressemødet den 4. november 2020, står der i rapporten.

Fødevareministeriet med daværende fødevareminister Mogens Jensen (S), der var ansvarlig minister, får endnu hårdere kritik i beretningen. Han afgav urigtige oplysninger til Folketinget om sit kendskab til den manglende lovhjemmel.



Minkavlere: Ansvaret ligger hos statsministeren

Den meget kritiske beretning af politikere og en lang række embedsmænd med statsministerens stabschef, Barbara Bertelsen i spidsen, får ikke formand for de Danske Minkavlere til at tvivle på, hvor ansvaret ligger - nemlig hos statsminister Mette Frederiksen.

- Selvom man frikender statsminister Mette Frederiksen for at kende til et manglende lovgrundlag for aflivningen, så peger beslutningen alligevel på hende. Hun er den øverste politiske leder, og når medarbejderne i den centrale administration kollapser, så peger pilen stadig på hende, uanset hvordan man vender eller drejer det, mener Tage Pedersen.

Hans kollega Christian Bramsen håber, der bliver en advokatundersøgelse af sagen.

- Hvis man skal være farveneutral (blå og rød blok red.), så skal der en advokatundersøgelse til. For at gøre det uvildigt. Og så kan politikerne tage en beslutning ud fra det. Det er også for at undgå, at det sker igen. Jeg tænker meget på den menige danskers retsfølelse.



Politisk kommentator: - Der er allerede rullet hoveder

Selvom rapporten er en sønderlemmende kritik af hele regeringen af forløbet med aflivningen af de 15 millioner mink, så er der allerede rullet hoveder, mener politisk kommentator ved Avisen Danmark, Casper Dall.

- Mange minkavlere og danskere, der har den oplevelse, at ingen politikere kommer til at bløde for det her, men det er der faktisk. Tidligere fødevareminister Mogens Jensen (S) er gået, han har været på skafottet.



Mogens Jensen trådte tilbage som minister den 18. november 2020, efter at Miljø- og Fødevareministeriet har udsendt sin redegørelse om forløbet.



Så selvom rapporten er dybt kritisk overfor regeringen, så er der ifølge Casper Dall umiddelbart ingen rygende pistol mod Mette Frederiksen.