Minkavlere reagerer på ny plan for erstatninger

Regeringen havde egentlig lovet, at der skulle komme en plan for en hurtig afgørelse af erstatningerne til minkavlerne i første kvartal i år. Nu - lidt inde i andet kvartal - kommer den så. Og erstatning udbetales for alle de mink, der blev aflivet i 2020 på grund af coronasmitte i besætningerne.

- Det er vi rigtigt glade for. Det gør at vi får en afslutning, siger Tage Pedersen, formand for Dansk Pelsdyravlerforening, Hedensted.