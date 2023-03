Statsministeriet tilbagekalder advarsel til Barbara Bertelsen - "meget opsigtsvækkende", siger redaktør

Det skriver Statsministeriet i en pressemeddelelse fredag formiddag.

På baggrund af en indstilling fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen fik Barbara Bertelsen ellers en advarsel af sin chef, statsminister Mette Frederiksen (S), tilbage i august 2022.

Advarslen kom efter, at Minkkommissionen i slutningen af juni havde rettet hård kritik af blandt andet Statsministeriets rolle i minksagen.

Kommissionen mente, at Statsministeriet havde handlet "meget kritisabelt" og været ansvarlig for en "forceret proces" op til beslutningen om at aflive alle mink, som der viste sig ikke at være lovgrundlag for.

Kommissionen mente også, at departementschefen havde begået tjenesteforseelser.

Barbara Bertelsen accepterede advarslen tilbage i august, men nu er den altså trukket tilbage af Statsministeriet.