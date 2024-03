Minkavler måtte vinke farvel til sit livsværk - nu har han fået erstatning efter hurtig sagsbehandling

- Hvis det var en ejendomsmægler, der kom med samme vurdering som den her, ville jeg have accepteret den.

Peder Jakobsen er en af de 56 minkavlere, der til nu har valgt at søge erstatning efter 'den forenklede model', som blandt andet betyder, at sagsbehandlingen er væsentlig kortere end ellers.



Hurtig sagsbehandling

'Den forenklede model' betyder blandt andet, at der regnes med faste priser på en lang række udgifter til for eksempel foder frem for individuelle beregninger hos hver avler.

- Jeg valgte den model, da vi slipper for den meget lange sagsbehandlingstid, og dermed risikoen for at få et farligt bøvl med alle vurderingerne, som kunne betyde, at vi måske skulle vente i mange år på en afklaring og udbetaling af pengene, fortæller Peder Jakobsen.

Han søgte om kompensationen den 1. november sidste år. Ansøgningen har en konsulent hjulpet ham med at udforme, og allerede en måned senere kom der vurderingsfolk ud på den nu nedlagte minkfarm.