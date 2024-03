Dyrlæge hostede blod op, men kunne først få en lægetid et halvt år efter

Havde Grete Post Hansen ikke haft en sundhedsforsikring gennem arbejdet, havde hun dog stadig haft mulighed for at have set en læge hurtigere end de seks måneder.

For alle har ret til at blive udredt inden for 30 dage. Det er det, der kaldes udredningsretten, og den er defineret i Sundhedsloven §82b.

Hvis ikke sygehuset kan tilbyde behandling inden for yderligere 30 dage, skal hospitalet tilbyde dig, at du kan blive undersøgt på et andet offentligt eller i det private sundhedsvæsen.

Kilde: Indenrigs- og sundhedsministeriet