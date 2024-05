Endelig får de en købmand - men den er ubemandet

- Det er enormt vigtigt og dejligt, at vi har et sted, vi kan gå hen og handle, når vi kommer hjem, fortæller Rikke Ulbrandt Henriksen, der bor i Andst.



Butikken er et samarbejde mellem flere lokale kræfter. FZ Byg ejer bygningen og har stået for renoveringen. Andst Lokal Invest har solgt anparter til de lokale. Her har mere end 250 beboere købt anpart for 1000 kroner eller mere.

- Andst har fået at vide, at den manglede en Købmand. Vi har en vuggestue, vi har en børnehavne, vi har en god skole, og vi har et godt lokalt sammenhold i byen. Vi har manglet vores samlingspunkt, siger Kristine Lynggaard Müller.



Nu er samlingspunktet for de knap 800 indbyggere i Andst by åbent - 24 timer i døgnet.